MORTO L’OPERAI CADUTO DAL PONTEGGIO A CASALBORDINO

CASALBORDINO. L'operaio caduto da un ponteggio mentre stava lavorando nella zona industriale di Casalbordino lo scorso 24 novembre è deceduto ieri sera nell' ospedale di Pescara, dove era stato trasportato d'urgenza in elicottero per le conseguenze dell'incidente sul lavoro. Domenico Gizzarelli, 58 anni, di Pollutri (Chieti), era caduto da un ponteggio sul quale si trovava per dei lavori di riparazione ad un tetto. Sul fatto indaga la Procura di Vasto, che ha disposto l'autopsia per accertare le cause della morte.