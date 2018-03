BALSORANO. RAPINA CON TAGLIERINO FINISCE CON L’ARRESTO

AVEZZANO. Armato di taglierino, con il viso coperto da un passamontagna, nella tarda serata di ieri ha compiuto una rapina in un supermercato di Balsorano facendosi consegnare dalla cassiera mille euro in contanti e fuggendo a piedi subito dopo. I carabinieri sono riusciti poco dopo a individuare il rapinatore ed a bloccarlo, dopo un breve inseguimento, a poche centinaia di metri di distanza. La perquisizione personale sull'uomo - R.D., 44 anni, residente a Civitella Roveto e con precedenti penali per reati contro il patrimonio - ha permesso di trovare nelle tasche il passamontagna e il taglierino usati per la rapina, sottoposti a sequestro, oltre all'intera somma sottratta.