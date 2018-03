NEVE E MANUTENZIONE STRADE: LA PROVINCIA DI PESCARA LANCIA DUE IMPORTANTI BANDI

BANDI. PESCARA. Nei giorni scorsi la Provincia di Pescara ha pubblicato due importanti bandi: il primo riguarda la valorizzazione e messa in sicurezza della strada della Montagna e il secondo l’adesione al piano neve per le stagioni invernali 2014/2015 e 2015/2016. La prima gara d’appalto, del valore di circa un milione 400mila euro, fondi PIT, interessa la lunga arteria provinciale che attraversa diversi paesi dell’entroterra, area vestina: Farindola, Montebello di Bertona, Vestea, Civitella Casanova, Carpineto della Nora, Villa Celiera, Vicoli, Brittoli e Civitaquana. Il progetto prevede la sistemazione, lungo tutto l’asse pedemontano, di alcune aree di sosta di proprietà degli enti comunali, l’istallazione di totem informativi, la realizzazione di un piccolo parcheggio, aree giochi, un orto botanico, sentieri e l’istallazione di panchine, nonché il rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale, opere di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza, mediante il posizionamento di barriere (in allegato troverete il dettaglio degli interventi).

Per quanto riguarda, invece, il bando relativo all’adesione al piano neve, per il servizio di sgombero neve e spargimento di salgemma sulle strade provinciali, spiega Di Marco: «La Provincia ha già predisposto un efficiente piano neve, ma per rendere ancor più capillare, celere ed efficiente il servizio abbiamo deciso di coinvolgere un numero maggiore di ditte, sparse su tutto il territorio. Le richieste dovranno pervenire in Provincia entro le ore 12 del 10 dicembre 2014 e i partecipanti dovranno assicurarci di essere in possesso di almeno un mezzo con funzione singola o multipla di spargisale e rimozione e di essere pronti ad intervenire, in caso di emergenza, non solo nella loro area di competenza, ma in qualunque zona fosse necessario».