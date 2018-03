100MILA ERUO VINTI AD ANVERSA DEGLI ABRUZZI

ANVERSA DEGLI ABRUZZI. Ad Anversa degli Abruzzi (AQ), è stata registrata una vincita da 106.382, 98 euro con 1 euro con l’estrazione ogni 5 minuti di 10 e Lotto. E’ la vincita più alta d’Italia in questo concorso.

Il fortunato giocatore ha confrontato in diretta sul monitor della ricevitoria i 9 numeri giocati, con i 20 estratti, indovinandone 9 su 9.

La vincita è stata ottenuta nella ricevitoria del Sig. Luca D’Intino in P.zza Roma.