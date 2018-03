MERCATINO DELL’IMMACOLATA A CASTELLALTO

CASTELLALTO. Torna a Castellalto la magia del “Mercatino delle Strenne”.

L’Associazione culturale I Love Castellalto invita tutti alla terza edizione dell’evento che si svolgerà nel centro storico di Castellalto Sabato 6, Domenica 7 e Lunedì 8 Dicembre 2014.

Sono oltre 70 gli espositori che proporranno idee regalo, decorazioni natalizie, giocattoli! Il Mercatino apre i battenti sabato 6 alle ore 14:30 con i “Giochi di Babbo Natale”, una simpatica gara con giochi tradizionali, alle ore 17:00 è previsto l'arrivo in Piazza di Babbo Natale; alle ore 17:30 ci sarà la premiazione dei partecipanti ai giochi e si brinderà in piazza, il mercatino chiuderà alle ore 20:00.

Domenica 7 Dicembre la manifestazione riaprirà alle 9:00, alle ore 15:00 torna il laboratorio didattico sui biscotti per i bambini, mentre alle ore 16:00, nella chiesa parrocchiale, ci sarà il concerto del Coro degli Alpini del gruppo A.N.A “ Stella del Gran Sasso”. Lunedì 8 Dicembre il mercatino apre alle ore 9:00, alle ore 15:00 ci sarà il laboratorio per i bambini sul Cioccolato con il maestro Cioccolatiere Eugenio Merlini. Tra le novità di quest'anno torna la "Gara dei Calcionetti" una tradizione tutta Castellaltese e alle ore 17 è prevista la premiazione in piazza.

Nei due giorni Babbo Natale riceverà le letterine dei bambini e darà loro dolci sorprese.