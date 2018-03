PESCARA. BLITZ CONTR LA PRECARIZZAIONE DAVANTI AGENZIE INTERINALI

PESCARA. “No Jobs Act”! Si è appena concluso oggi pomeriggio a Pescara il blitz di una trentina di attivisti del Laboratorio per lo Sciopero Sociale davanti alle agenzie interinali Humangest e Manpower di piazza Troilo per contestare le scelte del Governo Renzi e della sua maggioranza che rendono ancora più precari milioni di lavoratori.

«Il blitz è stato improvvisato», si legge in una nota, «in solidarietà con i manifestanti che a Roma hanno sfilato per protestare contro le politiche turbo-liberiste di Renzi, che ha posto l'ennesima fiducia sul provvedimento, e dei governi europei».

Dopo il successo delle iniziative del 14 novembre scorso in decine di città italiane si susseguono le iniziative per contrastare politiche del lavoro che non fanno altro che ledere i diritti conquistati dai lavoratori in decenni. Ormai è chiara la volontà di imporre forme di sfruttamento degne dell'ottocento, con tipi di contratti e retribuzioni che offendono la dignità delle persone.