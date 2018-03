FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA CORECOM- UNIVERSITA’ L’AQUILA

TIROCINI. L’AQUILA. E' stato siglato stamane il protocollo d'intesa tra l'Università dell'Aquila ed il Corecom Abruzzo per i futuri tirocini formativi che permetteranno a giovani studenti di affiancare il Corecom nell'attività di conciliazione, soluzione delle controversie tra utenti ed operatori delle telecomunicazioni e nelle azioni di Comunicazione istituzionale. Hanno sottoscritto l'accordo il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio insieme al presidente del Corecom Filippo Lucci, il direttore del dipartimento di Ingegneria industriale e di Economia Francesco Parasiliti Collazzo, accompagnato dall'ex preside della facoltà di economia e commercio dell'Università dell'Aquila Fabrizio Politi. «Questo accordo sarà rivolto in futuro – secondo il presidente del Consiglio regionale – all'ottenimento di finanziamenti europei finalizzati e decisioni sempre più supportate dalle Università abruzzesi, per ripartire insieme in un nuovo e rinnovato impegno». Il protocollo d'intesa che prevede un contributo di 400 euro a studente, è stato accolto con entusiasmo dai rappresentanti dell'Università dell'Aquila, come ha sottolineato il prof Politi: «Aderiamo convinti che questa collaborazione servirà in futuro per preparare adeguatamente gli studenti nel campo della Comunicazione istituzionale».