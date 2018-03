RAPINA IN GIOIELLERIA NEL CHIETINO, INDAGANO CARABINIERI

CHIETI. Una rapina è stata messa a segno ieri sera ai danni di una gioielleria che si trova in una zona centrale di Francavilla al mare. Due uomini a volto scoperto sono entrati nel negozio e dopo aver immobilizzato la titolare con del nastro adesivo, hanno aperto la cassaforte e si sono impossessati di preziosi per un valore ancora imprecisato. I due sono quindi fuggiti a bordo di un'auto sulla quale probabilmente li attendeva un complice ed hanno fatto perdere le loro tracce. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.