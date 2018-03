COMANDANTE GUARDIA FINANZA FA VISITA ALLE AUTORITÀ LOCALI DI CHIETI

SICUREZZA. CHIETI. Nella mattinata odierna il Generale di Brigata Flavio Aniello, che da qualche mese ha assunto il Comando del Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza de L’Aquila, si è recato a rendere visita di cortesia alle Autorità cittadine della provincia di Chieti, incontrando il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Chieti - Pietro Mennini - ed il Questore di Chieti –Felice La Gala. Il Generale Aniello, nell’evidenziare come l’impegno della Guardia di Finanza a contrastare ogni forma di evasione fiscale abbia assunto, nell’attuale periodo di crisi, un’importanza maggiore che in passato e nel ribadire altresì la piena disponibilità ed impegno sul territorio, ha rappresentato come anche nella provincia di Chieti i reparti del Corpo stanno continuando a fornire, «con grande fermezza, professionalità e concretezza di risultati», un contributo straordinario per arginare gli illeciti economici e finanziari