CHIETI, 2 DIC - Un uomo di 58 anni è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale in località Santa Lucia nel comune di Villamagna. Il 58enne era alla guida del suo autocarro che, subito dopo una curva, è sbandato ed è finito fuori strada, ribaltandosi in un fosso. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Vigili del fuoco e un'ambulanza del 118.