RICONSEGNATI I LOCULI DEL NUOVO PADIGLIONE NEL CIMITERO DI ROSETO

CRONACA. ROSETO. Il Comune di Roseto degli Abruzzi informa che sono stati ultimati i lavori nel nuovo padiglione del cimitero di Roseto Capoluogo e sono stati riconsegnati i 408 loculi frutto dell’ampliamento della struttura. Dunque ora possibile provvedere allo spostamento delle salme dei propri cari nel nuovo padiglione. Per quanti avessero acquistato i loculi senza poterne però usufruire, perché ancora non ultimati, nel momento in cui volessero provvedere all’estumulazione della salma il Comune di Roseto degli Abruzzi provvederà direttamente allo spostamento senza alcuna spesa a carico del cittadino. Per l’espletamento delle pratiche e per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Contratti – Segreteria OO.II. – Primo Piano Palazzo Comunale: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; nei pomeriggi del martedì e del giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00; oppure, chiamare nelle stesse fasce orarie i seguenti numeri telefonici del medesimo ufficio: 085/89453 526 - 085/89453 527 - 085/894531 – 085/8990101.