LAVORI PIANO ANTI ALLAGAMENTI, TRATTO FINALE VIALE MARCONI A SENSO UNICO

LAVORI. PESCARA. Per poter proseguire i lavori del Piano antiallagamento Pescara Sud è necessario agire sulla rotatoria fra Viale Marconi e Viale Pindaro che a partire da martedì 2 dicembre sarà interessata dal cantiere per la realizzazione di una vasca di raccolta delle acque piovane che saranno poi indirizzate verso il depuratore. Il tratto finale di viale Marconi diventa a senso unico, direzione sud-nord; l’ingresso per viale Pindaro da sud sarà possibile solo passando per via Plauto o percorrendo viale Marconi fino all’incrocio con via Tibullo. Due in pratica i precorsi alternativi per proseguire verso Francavilla o imboccare viale Pindaro.

Percorrendo viale Marconi, direzione Francavilla, diventa obbligatorio deviare su via Pepe per proseguire verso sud.

Per imboccare viale Pindaro da viale Marconi bisognerà passare per piazza San Luigi, quindi girare al semaforo di via Tibullo. Per le auto in arrivo, invece, da via Plauto e via Tirino è stata predisposta una viabilità ad hoc che passa davanti alla rotatoria e porta a viale Pindaro.