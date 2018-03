ASSALTO A POSTE TORREBRUNA, SOLI 150 EURO IL BOTTINO

VASTO. È di poco meno di 150 euro il bottino della rapina che si è consumata questa mattina presso l'ufficio postale di Torrebruna (Chieti) nell'alto Vastese. Poco dopo le 10,00 due banditi incappucciati, di cui uno armato di pistola, hanno fatto il loro ingresso intimando di consegnando il denaro all'unica impiegata in servizio. In quel momento nel cassetto c'era solo pochi spiccioli, il denaro era conservato nella cassaforte e destinato a pagare pensioni e tredicesime dei pensionati. Dopo aver preso il bottino i due malviventi sono fuggiti a bordo di un'auto scura dove ad attenderli c'era un complice. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Vasto.