600 AZIENDE ABRUZZESI NEL PROGETTO ABRUZZO4EXPORT

PESCARA. Circa 600 le aziende abruzzesi rappresentate ieri pomeriggio a Pescara per il primo convegno di presentazione di “Abruzzo4Export”, il progetto multiasse finanziato dalla Regione Abruzzo con un milione e mezzo di euro destinati al potenziamento delle competenze professionali e manageriali delle imprese nel campo dell’internazionalizzazione. Presenti i sei Poli regionali d’Innovazione partner del progetto (il Polo per l’internazionalizzazione “Abruzzo Italy”, Smart Innovazione Energia, il Polo dell’Economia Civile Irene, quello dell’Innovazione Automotive, Moda Inn e il Polo AGIRE-Agroindustria Ricerca Ecosostenibilità) e tanti imprenditori del mondo produttivo abruzzese che si sono confrontati con i relatori sulle opportunità offerte da “Abruzzo4Export”.

Il progetto prevede mille ore di formazione gratuita per le aziende abruzzesi nei quattro settori strategici dell’Agroalimentare, della Moda, della Meccanica e dell’Efficienza Energetica. Le attività formative – in aula e a distanza – partiranno nei primi mesi del 2015 e saranno finalizzate a sviluppare e accrescere competenze specifiche nel campo dell'internazionalizzazione. Esperti nel ruolo di "coach" aiuteranno inoltre a definire una strategia per affrontare i mercati esteri. Previste anche iniziative di marketing e comunicazione con la promozione delle eccellenze produttive abruzzesi sui mercati esteri. I migliori traguardi saranno diffusi già all'Expo di Milano.