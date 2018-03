IL CENTRO ELIS INAUGURA L’ANNO FORMATIVO

ROMA. Il 30 Novembre presso la sede del Centro ELIS in via Sandro Sandri 71, verrà inaugurato l’anno formativo ELIS 2014-2015, che coincide con il 50° anniversario dell’inizio dei primi corsi delle scuole professionali ELIS con sedi anche in Abruzzo.

Sarà presente all'evento il Presidente di Confindustria Radio Televisioni e Consigliere di Amministrazione Rai, dott. Rodolfo De Laurentiis.

Aprirà i lavori Raffaele Izzo, Presidente dell’Associazione Centro ELIS. Seguirà l’intervento di Michele Crudele direttore dell’Associazione Centro ELIS, dal titolo “ELIS: una storia appassionante di generosità e dedizione”. Uno sguardo al futuro verrà offerto da Pierluigi Bartolomei, direttore della Scuola Professionale ELIS che parlerà delle “Sfide del prossimo futuro per la formazione al lavoro”.