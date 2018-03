MERCATO DEL LAVORO: CONVEGNO A PESCARA SUL JOBS ACT

PESCARA. Si parlerà di Garanzia giovani e del Jobs act nel seminario che Sgb Humangest Holding ha organizzato per domani, venerdì, 28 novembre, dalle 9.30 alle 13, nei locali della propria sede, in via Vomano 6, a Pescara. Tema dell'incontro "Mercato del lavoro: il nuovo sistema attivo e dinamico di ingresso". Saranno cioè approfondite tutte le opportunità offerte dai nuovi strumenti messi a punto per l'occupazione, quali Garanzia giovani e Jobs act, mettendo in luce i vari aspetti che possono interessare le aziende e gli operatori del mercato del lavoro, vale a dire le Agenzie private e i Centri per l'impiego.A questo scopo interverranno, nell'ordine: Marco Valentini, Legal and public affair della Sgb Humangest Holding, l'assessore regionale alle Politiche attive del lavoro, Marinella Sclocco, che affronterà in particolare i temi legati a Garanzia Giovani, Tommaso Di Rino, dirigente del settore Politiche del Lavoro e formazione della Provincia di Pescara, che si occuperà invece della integrazione su questo territorio tra Centri per l'impiego e operatori privati nel mercato del lavoro, e infine l'avvocato Andrea Bonanni Caione, che spiegherà se e come le regole del gioco possono influire sul mercato del lavoro. A moderare il seminario sarà Andrea Ziruolo, del Dipartimento di Economia dell'Università degli studi D'Annunzio.