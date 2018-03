IMPIGLIATO NELLE RETI DA PESCA, DELFINO TROVATO MORTO A SILVI

SILVI. Un delfino morto è stato trovato in spiaggia, a Silvi Marina, nella zona del centro commerciale Universo. L'esemplare, un tursiope adulto lungo 274 centimetri, sarebbe morto nelle ultime ore, dopo essere rimasto impigliato accidentalmente in una rete da pesca. La morte, a un primo esame della carcassa su cui sono visibili alcune parti della rete, sarebbe dovuta ad annegamento. Sul posto sono intervenuti Capitaneria di Porto, servizio Veterinario della Asl di Teramo e il Centro studi Cetacei onlus, presieduto da Vincenzo Olivieri. E' stato disposto il trasferimento all'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dove verrà eseguita la necroscopia. In quella sede gli esperti del Centro studi cetacei interverranno per quanto riguarda gli aspetti biologici.