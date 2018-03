RACCOLTA DIFFERENZIATA MONTESILVANO, EMANATO AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI

CRONACA. MONTESILVANO. «I contratti con i consorzi di filiera, stipulati a livello nazionale tra CONAI e ANCI validi per il nostro Comune, sono attualmente in vigore. Inoltre è stato pubblicato sul sito del Comune di Montesilvano un avviso pubblico relativo ad un’indagine di mercato per individuare una o più piattaforme ambientali, o uno o più centri di trasbordo con cui stipulare apposite convenzioni per il conferimento ed il trasferimento delle frazioni merceologiche provenienti dalla raccolta differenziata, presso i consorzi di filiera». Lo annuncia l’assessore ai Servizi Paolo Cilli. Nello specifico il Comune ha aderito alle convenzioni, obbligatorie, con il Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica; il CO.RE.PLA, Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli Imballaggi in Plastica; e il CoReVe, Consorzio Recupero Vetro, i cui contratti sono a carattere nazionale e che porteranno nelle casse del Comune, secondo quanto fatturato da marzo 2014 (un mese dopo l'entrata in vigore dell'attuale contratto di gestione rifiuti) a settembre 2015 più di 60 mila euro. Per quanto riguarda l’indagine di mercato, l’avviso, con scadenza il 10 dicembre, consente agli operatori di settore interessati di dichiarare la propria disponibilità per uno o più codici a seconda degli impianti e delle autorizzazioni possedute, nonché in relazione alle diverse condizioni di ricevibilità presentando la propria manifestazione di interesse. Gli affidamenti saranno oggetto di convenzione della durata di un anno, eventualmente prorogabile nei limiti degli importi previsti. «Per quest'anno abbiamo conferito gli incarichi agli operatori di settore che già in passato erano stati selezionati dalla Ecoemme - ha commentato l’assessore Cilli -. Abbiamo optato, ora, per l'emanazione di questa gara pubblica, così da valutare offerte economiche migliori, che quindi ci consentiranno di ottenere un risparmio economico».