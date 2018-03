ABRUZZO. APPROVATA RISOLUZIONE SU CRISI OLEARIA

ABRUZZO. Approvata ieri in consiglio regionale una risoluzione sulla profonda crisi olearia che ha colpito quest’anno l’intero settore.

«Il documento approvato», spiega Leandro Bracco (M5s), «interessa tutta la filiera della produzione olivicola, dai produttori ai distributori, poiché impegna la Giunta a chiedere al Governo nazionale lo stato di calamità naturale per imprese agricole e gli addetti al comparto, in modo da provvedere agli aiuti economici necessari ad alleviare o quantomeno attenuare le disastrose conseguenze derivanti dalla famigerata mosca olearia. Questo parassita, infatti, è stato purtroppo artefice della distruzione del 70% circa della produzione olearia abruzzese con la complicità di un anno caratterizzato da condizioni meteorologiche particolarmente infelici».