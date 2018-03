A PESCARA MEETING NAZIONALE SULLA BICI

L’EVENTO. PESCARA. Dal 28 al 30 novembre prossimi Pescara sarà al centro del dibattito nazionale sulla mobilità ciclistica e il cicloturismo. Si terrà al museo Vittoria Colonna, a piazza 1° maggio, la Conferenza nazionale dei Presidenti delle Associazioni FIAB, la Federazione Italiana Amici della Bicicletta, cui aderisce anche Pescarabici. La Conferenza è un appuntamento annuale itinerante che vede riunirsi i rappresentanti delle realtà associative operanti sul territorio nazionale e i componenti del Consiglio Nazionale FIAB, per un totale di oltre 100 partecipanti provenienti da tutta Italia. Venerdì 28 novembre (ore 15,30) si discuterà di attività nelle scuole, con la partecipazione degli operatori locali del settore, dai dirigenti ai docenti. Nel pomeriggio formativo dal titolo “La Bici fa scuola” si farà il punto sulle iniziative più significative messe in campo dalle scuole italiane, insieme a Fiab, per incentivare gli spostamenti in bicicletta. Interverranno Silvia Malaguti, referente gruppo scuola Fiab; Pina Spagnolello responsabile area scuola/Bimbinbici; Gianfranco Fantini presidente Fiab Reggio Emilia, Alessandro Tursi, organizzatore di Bicibus di Giulianova. Interverrà per i saluti anche il Sindaco di Pescara, Marco Alessandrini.

Sabato 29 novembre (ore 9,00) si affronterà del cicloturismo in Abruzzo e della rete di itinerari di riferimento, a partire dal nascente circuito abruzzese ("Bike to coast" e percorsi interni) fino al quello italiano di "Bicitalia" (la rete nazionale composta da 18 grandi direttrici con 18mila km di ciclovie nazionali che attraversano il Paese) ed europeo di "Eurovelo".