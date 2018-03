COMUNE PESCARA. SOPPRESSA COMMISSIONE URBANISTICA

PESCARA. Ieri all’unanimità il Consiglio Comunale ha abolito la Commissione Urbanistica. «Si tratta di un passo importante, fatto in coerenza con una normativa che praticamente sposta la disciplina degli interventi dal procedimento edilizio da quello consultivo-discrezionale a quello di conformità alla normativa urbanistica», ha spiegato l’assessore Santavenere.

«Cosa cambia? Risparmio e semplificazione», dice, «C’è innanzitutto un risparmio economico pari a circa 15.000 euro l’anno. C’è poi una riduzione dei tempi del procedimento per il rilascio dei permessi di costruire di circa 15 giorni in media per ogni pratica. La Commissione aveva una media di 35 riunioni l’anno, con il rilascio di 220 permessi per il 214, relativi a nuove costruzioni e/o ampliamenti».