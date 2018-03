BRUCIATO A SULMONA IL FURGONE DI 'CODE FELICI'

SULMONA. Bruciato nella notte il furgone di "Code Felici", l'associazione che gestisce il canile comunale a Sulmona. Dal Kangoo Renault, parcheggiato in via XXV Aprile, si sono sprigionate alte fiamme e il fumo ha svegliato i residenti che hanno dato l'allarme. L'incendio sarebbe di natura dolosa. «Quel furgone era indispensabile per portare cibo a cani e gatti e trasportarli per gli interventi» commenta la presidente dell'associazione. Sull'episodio indagini della Polizia.