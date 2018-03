INSEGUIMENTO IN CENTRO A PESCARA, PRESO SCIPPATORE

PESCARA. Scippa una signora vicino al mercato coperto in piazza Muzii, inseguito prima da un passante, poi da un dirigente della Polizia Postale del Molise libero dal servizio, viene arrestato dalle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo e dagli agenti della Volante. In manette a Pescara un 24enne bulgaro che nella fuga si è rifugiato in un condominio e ha tentato di arrampicarsi su un terrazzo. Nella borsa della donna solo 20 euro e un mazzo di chiavi. Sarà processato con rito direttissimo.