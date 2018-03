TRASPORTO PUBBLICO: RIPRISTINATA LA FERMATA A ROCCARASO DELLA LINEA BUS PESCARA-NAPOLI

TRASPORTI. PESCARA. Sarà ripristinata a breve la seconda fermata a Roccaraso della linea bus Pescara-Napoli, soppressa nei mesi scorsi per ragioni tecniche e che ha provocato pesanti disagi all’utenza.

E’ stato deciso questa mattina nel corso di un incontro nella sede di Pescara del Consiglio regionale, a cui hanno partecipato il presidente del Consiglio Giuseppe Di Pangrazio, il sindaco di Roccaraso Francesco Di Donato, il presidente dell’Arpa Luciano D’Amico, il rappresentante della Satam Sandro Chiacchiaretta e il dirigente del settore trasporti della Regione Maria Antonietta Picardi. La fermata, in via sperimentale, sarà ubicata nel piazzale antistante l’Istituto Alberghiero e, se non dovessero sorgere ostacoli di natura tecnica (legati alle necessarie verifiche da parte di Anas e Ministero dei Trasporti), potrebbe entrare in funzione già per le Festività natalizie. L’ubicazione della fermata per il momento è sperimentale, perché è previsto un periodo “di prova”, in cui verrà verificata l’efficienza del servizio. Nessuna variazione, invece, per la fermata del Motel Agip, che resta confermata.