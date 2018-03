CADE MENTRE RIPARA GRONDAIA IN CAPANNONE, GRAVE OPERAIO

CASALBORDINO. Stava lavorando alla sostituzione di una grondaia nella zona artigianale di Casalbordino quando ha perso l'equilibrio cadendo a terra. A rimanere ferito un operaio di Pollutri (Chieti), trasportato in elicottero all'ospedale civile di Pescara. Il velivolo è atterrato nei pressi del casello autostradale Vasto Nord dove l'uomo è stato portato in ambulanza. Ora è ricoverato in prognosi riservata. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Ortona (Chieti).