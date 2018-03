AUTORITA' DEI BACINI: D'ALFONSO INSEDIA COMITATO ISTITUZIONALE

CRONACA. L’AQUILA. Il Comitato Istituzionale dell'Autorita' dei bacini di rilievo regionale, e' stato insediato, questa mattina all'Aquila, dal Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso. Erano presenti gli assessori regionali Dino Pepe (area agricoltura) e Mario Mazzocca (Ambiente). D'Alfonso ha ricordato che, attraverso gli strumenti resi disponibili dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini (Pai), il Comitato ha il compito di mettere in campo azioni ritenute necessarie alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. Il territorio ampio circa 8.522,4 kmq e' suddiviso in quattro Regioni (Abruzzo, Molise, Marche e Lazio), sette Province (L'Aquila, Teramo, Pescara, Chieti, Isernia, Ascoli Piceno e Rieti) e 272 Comuni. Sulla base delle caratteristiche fisiche e oreografiche di questo, nonche' della sussistenza di eventuali situazioni di pericolosita' e rischio geologico, sono state anche approvate le modifiche alla cartografia del Piano Stralcio dei Fenomeni Gravitativi e dei Processi Erosivi, grazie al quale sara' possibile passare dalla logica dell'emergenza, a quella della normalita' della programmazione.