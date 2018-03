A SULMONA IL DOCUMENTARIO SULLA CRISI DELLA GRECIA

IL DOCUMENTARIO. SULMONA. La sezione abruzzese dell'ARS-Associazione Riconquistare la Sovranità presenta anche a Sulmona il documentario "Il più grande successo dell'euro", realizzato in Grecia da "i101", prodotto da L.I.R.E., finanziato in crowfunding, per la regia di Matteo Nigro e Francesca Cangiotti (Troupe in Grecia: Constantin Xecalos, Simone Curini, Mauro Piccolino).

L’appuntamento è lunedì 24 novembre - ore 16:45 presso il Centro Servizi Culturali - Piazza Venezuela – Sulmona. Un documentario sulla crisi in Grecia che mostra ciò che il senatore Monti definiva: "il grande successo dell'euro". Un drammatico resoconto su ciò che sta accadendo in un Paese ormai dimenticato dai media ed al tempo stesso una inquietante finestra aperta sul futuro dell'Italia. Le interviste agli economisti Alberto Bagnai e Vladimiro Giacché, al leader storico di Syriza Alekos Alavanos, all'antropologo Panagiotis Grigoriou, insieme con le testimonianze di cittadini greci, accompagnano un percorso di fondamentale importanza per la comprensione del particolare momento storico vissuto dai cittadini di tutto il continente europeo.