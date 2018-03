FRANCAVILLA. E-URP PER SEGNALAZIONI E CONTATTI DIRETTI CON IL COMUNE

FRANCAVILLA AL MARE. Arriva a Francavilla ‘eURP’, un software interamente basato sul web, volto a favorire i processi di partecipazione e di ascolto dell’utenza della Pubblica Amministrazione. ‘eURP’ è utilizzabile anche da qualsiasi dispositivo mobile (cellulari e tablet) di ultima generazione permettendo, così, un agevole ed immediato utilizzo in mobilità da parte dell’utenza.

«Il nuovo software del Comune – afferma l’Assessore Alibertini - permette di garantire tempi di risposta certi mediante l'ottimizzazione di strumenti e procedure semplificate volte a minimizzare il lavoro degli utenti coinvolti nei vari processi: il nuovo ‘Canale Segnalazioni’ è basato sulla mappa del Comune tramite integrazione nativa con Google Maps e le stesse segnalazioni sono quindi georeferenziate».

Nella versione ‘mobile’, utilizzando un dispositivo dotato di funzione GPS, i dati relativi alla localizzazione sono acquisti automaticamente. In questo modo l’utente, magari dopo aver fatto una foto con il suo smartphone, può rapidamente aprire una segnalazione. Il cittadino sarà così informato dello svolgersi della gestione della sua richiesta, in funzione delle scelte degli operatori che di volta in volta interagiranno con la stessa.