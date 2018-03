TAGLIACOZZO. «PALESTRE ANCORA INAGIBILI»

TAGLIACOZZO. Nonostante l’anno scolastico, oramai sia iniziato da diverso tempo ed il Comune era a conoscenza della precaria situazione della palestra della Scuola Bevilacqua ed Argoli, ad oggi, per mancanza di decisioni da parte dello stesso Comune, gli studenti dei predetti istituti, sono impossibilitati a svolgere la prevista attività fisica.

«Risulta infatti che», denunciano i consiglieri Alfonso Gargano e Roberto Giovagnorio, «la palestra della scuola Argoli è inagibile e chiusa con una specifica ordinanza sindacale, emessa inoltre, solamente dopo che i sottoscritti hanno richiesto tale atto al sindaco, per quanto riguarda la situazione della Bevilacqua, ancora non è dato sapere nulla di ufficiale. La grave difficoltà politica in cui versa il Comune di Tagliacozzo, purtroppo si ripercuote su tutte le situazioni, comprese quelle primarie quali nel caso specifico la scuola. Il sindaco dovrebbe prendere una decisione immediata sulla sistemazione dei nostri ragazzi, ma ciò ad oggi purtroppo non è ancora avvenuto. Nel prossimo Consiglio Comunale, chiederemo pubblicamente al sindaco di attivarsi a risolvere tale problematica, dato che, nonostante una nostra precedente segnalazione, per risolvere l’increscioso episodio, lo stesso sindaco, non ha mosso un dito».