ESCURSIONISTA IN MOUNTAIN BIKE SOCCORSO IN BOSCO AQUILANO

L'AQUILA. Schianto in mountain bike in un boschetto del borgo aquilano di San Pietro della Ienca per un escursionista 34enne di Cerveteri, in provincia di Roma, recuperato con verricello da un elicottero del 118 e tecnici del Cnsas, il corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico. L'allarme era stato dato dai suoi amici. L'uomo dopo il recupero è stato portato nell'ospedale dell'Aquila. Secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita.