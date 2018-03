IL COMUNE DI MONTESILVANO INCAMERA BENI DELLO STATO

MONTESILVANO. L'ex arenile destinato alla strada litoranea, la sede ferroviaria ex Fea su Corso Umberto, vicino la stazione ferroviaria; l'ex stazione Fea di via Michetti, con annesso piazzale; l'ex stazione Fea di Montesilvano Colle, sede della scuola materna di via Vestina; un fabbricato lungo la riviera all'angolo tra via Marinelli che ospita ora un'attività commerciale e un appartamento in via d'Annunzio. Sono questi i beni di proprietà dello Stato definitivamente acquisiti nel patrimonio del Comune di Montesilvano.

Le acquisizioni erano state oggetto del voto unanime del Consiglio Comunale nella seduta dello scorso 8 ottobre, secondo un provvedimento legato ad un atto della passata amministrazione, del novembre 2013. I beni entrano senza oneri nella disponibilità del Comune che probabilmente li riutilizzerà per finalità sociali e istituzionali fermo restando che gli introiti, in caso di alienazione o cessione di quote, sono destinati per il 75% alla riduzione del debito dell'Ente e per il 25% alla riduzione del debito dello Stato.