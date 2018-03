GIOCHI DEL MEDITERRANEO SULLA SPIAGGIA: INCONTRO PRELIMINARE IL 28 NOVEMBRE 2014

PESCARA. Il 28 e 29 novembre si riunirà a Pescara il Comitato Olimpico per lavorare alla fattiva realizzazione della prima edizione dei Giochi del Mediterraneo sulla Spiaggia.«Un evento che il Comune sta cercando di accogliere, nonostante la grave situazione economica in cui versano le casse dell’Ente, attivando tutta la filiera istituzionale per reperire le risorse necessarie affinché si svolgano», ha detto il vice sindaco Enzo Del Vecchio.«Con il Comitato internazionale nei prossimi giorni», ha aggiunto, «si lavorerà per fugare ogni tipo di incertezza e anche per procedere nella programmazione dei lavori, in vista della prima edizione dei Giochi in spiaggia, una manifestazione che, sia pure in tono minore rispetto a quelli del Mediterraneo ospitati nel 2009, darà lustro alla città. La due giorni, le cui spese, oggi anticipate dal Comune saranno totalmente a carico del Comitato Olimpico organizzatore dell’evento e quindi rimborsate all’Ente, come precisato nella delibera di Giunta relativa ai Giochi approvata lo scorso 30 giugno, porrà le basi delle iniziative in itinere per la fase decisiva di organizzazione dei Giochi».