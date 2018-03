LA PROVINCIA SOTTOSCRIVE CONTRATTO PER LAVORI DEL PONTE NOCELLA DI CAMPLI

TERAMO. Un anno di “fermo” dopo il ricorso di una delle ditte partecipanti alla gara d’appalto ma il Tribunale amministrativo lo ha respinto e quindi la Provincia potrà sottoscrivere il contratto con la prima assegnataria e far partire i lavori.

E’ accaduto con il progetto di raddoppio del ponte della Nocella a Campli: un’opera da 1 milione e mezzo di euro. Dopo la sentenza del TAR la Provincia procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario della gara d’appalto, la Iervelli costruzioni, che da capitolato, dovrà terminare i lavori in 289 giorni.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo ponte in affiancamento a quello esistente, in località Nocella di Campli sulla S.P. 262, permettendo così due percorsi veicolari a senso unico. La struttura, risalente ai primi del 900, non possiede caratteristiche dimensionali idonee al passaggio simultaneo di due mezzi pesanti imponendo di fatto un senso unico alternato che è causa di rallentamenti e situazioni di pericolo.