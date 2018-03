SAN SALVO. DISCARICA ABUSIVA, AVVIATE LE PROCEDURE DI LEGGE

SAN SALVO. L’Ufficio Ambiente del Comune di San Salvo, appena ne ha avuto notizia nei giorni scorsi, dopo aver effettuato un sopralluogo ha immediatamente attivato le procedure di legge per la rimozione, smaltimento e bonifica delle lastre di eternit abbandonati in contrada Prato (ponte del Pencio).

In particolare il sopralluogo è avvenuto in maniera congiunta con un funzionario dello Iesp della Asl Lanciano-Vasto-Chieti con il quale è stato concordato la messa in sicurezza del sito abusivo e tutte le pratiche per il ripristino dell’area. Ora si è in attesa dei preventivi per le operazioni richieste dalla legge per lo smaltimento presso aziende autorizzate. Per la precisazione sono state contattate tre ditte locali per stabilire la migliore offerta, per quanto previsto dalla legge.

Intanto lo scorso 17 novembre l’Ufficio Ambiente ha inviato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto la comunicazione di denuncia di reato contro ignoti per abbandono di rifiuti pericolosi e attivazione discarica non autorizzata.