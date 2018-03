SPACCATA AL MEGALÒ, RUBATO BANCOMAT A CHIETI

CHIETI. Furto con spaccata la notte scorsa, intorno alle 2.30, ai danni del centro commerciale Megalò di Chieti Scalo. Secondo la ricostruzione della Polizia, sette persone a volto coperto ed armate, hanno sfondato con un Suv la vetrata dell'ingresso principale e una volta dentro hanno agganciato l'intera colonna del bancomat presente in quell'area e l'hanno trascinata all'esterno, dove il bancomat è stato caricato a bordo di un furgone. A dare l'allarme è stata una guardia giurata: dentro Megalò a quell'ora, oltre al vigilante, era presente anche un addetto al servizio di portierato dal momento che sono in corso alcuni lavori. Per ora non si conosce l'entità del bottino. Indagini sono in corso.