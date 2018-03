ABRUZZO. SI INSEDIA COMMISSARIO CONSORZIO BONIFICA SUD

ABRUZZO. Domani, sabato 22, alle ore 8.00 si terrà a Vasto, l'insediamento del Commissario regionale del Consorzio di Bonifica Sud presso la sede dello stesso ente. All'evento saranno presenti il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso e l'assessore alle Politiche Agricole Dino Pepe. L'Ente consortile con sede a Vasto, attraversa situazioni di pesante criticità gestionale, riferite principalmente a problematiche di ordine finanziario ed amministrativo, irrisolvibili dagli organi deliberanti che hanno operato in regime di prorogazio, fino alla nomina del Commissario. Il costante impegno dell'Esecutivo regionale nei mesi scorsi, ha consentito, tra l'altro, il recupero dei fondi destinati al Consorzio Sud, per la Diga di Chiauci, in precedenza revocati dal CIPE per i ritardi nei tempi previsti per appaltare l'opera. Con la DGR 580 del 16 settembre, la Giunta, avendo riscontrato la presenza dei presupposti per procedere al commissariamento del C.B. Sud, ha autorizzato il Presidente ad emanare il decreto di scioglimento degli organi amministrativi del consorzio stesso e la nomina contestuale del Commissario regionale. La scelta per tale incarico è confluita sull'architetto Sandro Annibali, attuale Presidente della Federazione degli Ordini degli Architetti delle regioni Abruzzo e Molise, che si occuperà della temporanea gestione dell’Ente, interessandosi in particolare della salvaguardia delle produzioni e del territorio e la necessità di dare garanzie, con sollecitudine, all'assunzione degli adempimenti di competenza, ovvero il completamento della Diga di Ponte Chiauci e l'adeguamento dei lavori sugli impianti irrigui in Val di Sangro.