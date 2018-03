CHIETI, DOMENICA SENZA ACQUA: ECCO DOVE

CHIETI. Ancora una interruzione dell’erogazione dell’acqua a Chieti alta per domenica 23 novembre 2014 dalle ore 8.30 alle ore 16.30.

Pertanto, oltre alla Città alta, che include soprattutto il Centro Storico, le aree interessate dalla sospensione idrica saranno:

- Località Zona Levante;

- Località Colle Marconi;

- Località Colle San Paolo;

- Località Buon Consiglio;

- Località Santa Barbara;

- Località San Martino;

- Località San Salvatore;

- Località Madonna degli Angeli;

- Località Tricalle;

- Località Via dei Frentani.



La zona che avrà la fornitura di acqua sarà quella di Chieti Scalo che si trova al di sotto di Via Orsogna ed il secondo tratto di Via dei Frentani.