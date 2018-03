LA ASL DI TERAMO CAMBIA IL SOFTWARE PER LE PRENOTAZIONI

TERAMO. Un nuovo programma per gestire le prenotazioni della ASL, lo stesso già in uso presso le ASL di Chieti e L’Aquila, sarà presto installato in tutte le postazioni CUP (Centro Unico Prenotazioni) della ASL di Teramo.

Il nuovo sistema faciliterà l’accesso dei cittadini alle strutture sanitarie consentendo, comodamente da casa, la gestione autonoma e integrata di tutte le proprie prenotazioni. In particolare, il sistema potrà gestire anche le cosiddette “classi di priorità”, cioè le impegnative che – secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale – riportano le indicazioni di “urgente – breve – differibile – programmata”.

In più, la nuova procedura consentirà a breve il pagamento on-line del ticket, la possibilità di ricevere la notifica via e.mail, la gestione della ricetta dematerializzata, il collegamento con il futuro CUP regionale e altre novità tecnologiche che, una volta a regime, snelliranno le incombenze a carico degli utenti che devono usufruire dei servizi sanitari.

La ASL ha deciso di avviare la nuova procedura in maniera differenziata nei 27 punti CUP aziendali, poiché il passaggio dal vecchio al nuovo software di gestione potrebbe comportare dei disagi per l’utenza a causa del prolungamento del tempo necessario ad eseguire la prenotazione da parte degli operatori CUP.