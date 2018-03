HIV, TEST GRATUITO A PESCARA DAL 22 AL 28 NOVEMBRE

SALUTE. PESCARA. Dal 21 al 28 Novembre 2014 si svolgerà in tutta Europa la settimana Europea del Test HIV, delle giornate interamente dedicate ad aumentare l’accesso al test HIV.

Sabato 22 Novembre inizierà la Campagna di prevenzione anche nella ASL di Pescara, svolgendo gratuitamente in modalità anonima, senza prenotazione e con un unico prelievo di sangue, il test per HIV, Epatite B, Epatite C e Sifilide. L’iniziativa vede coinvolta l’equipe del dottor Giustino Parruti – Direttore Unità Operativa Malattie Infettive e Tropicali del Presidio Ospedaliero di Pescara – che presenzieranno secondo il seguente calendario: 22 Novembre Dalle 9.00 alle 13.00 Consultorio Pescara Via Milli, 2; 24 Novembre Dalle 9.00 alle 13.00 Questura di Pescara Via Pesaro, 7; 25 Novembre Dalle 9.00 alle 13.00 Guardia di Finanza di Pescara Via Cincinnato, 5; 26 Novembre Dalle 9.00 alle 13.00 U.O. Dermatologia Ospedale di Pescara Via Fonte Romana n. 8 – 8 piano; 27 Novembre Dalle 9.00 alle 13.00 Consultorio Distretto Pescara Nord Via Naz. Adriatica Nord, 140; 27 Novembre Dalle 14.00 alle 17.00 Caritas Strada Colle S. Donato, 56; 28 Novembre Dalle 9.00 alle 13.00 Organizzazione Onlus On The Road Pescara Via Enzo Ferrari.

La settimana di test mira ad aumentare la consapevolezza dei benefici dell’effettuazione regolare del test, incoraggiare più persone a fare il test, aumentare le iniziative per fornire la possibilità di sottoporsi al test HIV e, infine, contribuire alla consapevolezza dello status HIV di un maggior numero di persone.