BLU OCEAN, 6 ANNI AD AMMINISTRATORE PER BANCAROTTA

CHIETI. Il Tribunale di Chieti ha condannato a sei anni per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, in relazione al fallimento della società Blu Ocean, dichiarata fallita nel dicembre del 2008, l'amministratore legale, Luciano Cavallucci, 64 anni. La Blu Ocean si occupava di commercio all'ingrosso di animali vivi nonché di fornitura e posa in opera di arredamenti e allestimenti chiavi in mano inerenti il commercio di pesci tropicali. Secondo l'accusa dal patrimonio sociale vennero distratti o comunque occultati tutti i beni così da creare passività accertate per un milione e 850.000 euro. Con Cavallucci erano imputate altre tre persone, amministratori di fatto della società, che sono state assolte per non aver commesso il fatto.