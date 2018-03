TERAMO. COMPLETATO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DELLA AAREAL BANK

TERAMO. Con il completamento della strada di accesso, dell’illuminazione pubblica, dei parcheggi e delle reti di servizi pubblici (acqua, gas, luce, telefonia), è stata portata a termine nelle scorse settimane la costruzione del complesso immobiliare Mirante.

Il complesso residenziale sorge a Bivio Miano, a soli 3 chilometri dall’ingresso della Tangenziale Lotto Zero e a pochi minuti dal centro storico della città, e si compone di 21 unità immobiliari, già abitabili e perfettamente funzionanti. Il progettista dell’intervento è l’architetto teramano Luana Pomponi.

Il cantiere era stato avviato il 5 ottobre del 2012. L’intervento, che si compone di 9 lotti, è promosso da Aareal Bank, istituto di credito tedesco, tra i principali players europei nel settore immobiliare, quotato alla Borsa di Francoforte. È la prima volta che a Teramo un istituto di credito promuove autonomamente un investimento immobiliare.

Le ville, tutte in classe energetica B, sono dotate di pannelli solari, predisposizione per installazione di pannelli fotovoltaici, impianto di riscaldamento radiante, predisposizione di sistema di condizionamento estivo, e sono già dotate di impianto d'allarme perfettamente funzionante. Variano da’ 140 ai 220 metri quadrati.