UNA BAMBINA DI SPOLTORE ALLO ZECCHINO D’ORO

SPOLTORE. Si chiama Flavia Prosperi ed è la prima bambina di Spoltore a partecipare al programma televisivo lo “Zecchino D’Oro”, che andrà in onda dal 25 al 29 novembre, alle ore 17.00, su Rai Uno. Questa mattina (martedì 18 novembre) la piccola, 4 anni compiuti a ottobre, è stata accolta in Comune dal Sindaco Luciano Di Lorito e dalla consigliera con delega alla Cultura Francesca Sborgia, che le hanno fatto un «grande in bocca al lupo per il debutto sul piccolo schermo».

Flavia, tra le 14 concorrenti in gara, si esibirà insieme con Eleonora Mezza, interpretando la canzone “La mia casa”. (Testo di Mario Giardini e musica di Lodovico Saccol).