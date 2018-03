PESCARA. LAVORI SU VIA COLLE SCORRANO E VIA COLLE DI MEZZO

«Cominceranno il 24 novembre i lavori di manutenzione straordinaria in via Colle Scorrano e via Colle di Mezzo».Lo ha detto il vice sindaco di Pescara, Enzo Del Vecchio. L’appalto, affidato alla ditta Evangelista Costruzioni, prevede: il rifacimento del manto stradale; la segnaletica orizzontale e verticale con inserimento di specchi parabolici agli incroci pericolosi; sistemazione, rifacimento e ampliamento del marciapiede con la posa a tratti di nuovi cordoli di ricostruzione, opere di sostegno in cemento armato, posa in opera di ringhiere e protezione per pedoni nei tratti critici e scivoli.Si opererà anche sul verde, con la sistemazione delle radici emergenti delle alberature presenti lungo il percorso, a tutela della sicurezza sia dell’utenza che degli alberi stessi e sul decoro urbano, il progetto prevede la posa di alcune panchine per la sosta.L’importo dei lavori ammonta a 108.059 euro, con un ribasso del 27,4 per cento, il Rup è il geometra Francesco Ciarimboli. In merito ai tempi, le strade saranno sistemate in 90 giorni da capitolato.