PESCARA. FONTANELLE: «RIPORTEREMO IL MERCATO DEL SABATO IN VIA CADUTI PER SERVIZIO»

PESCARA. Sopralluogo stamane a Fontanelle per l’istituzione di un nuovo mercato rionale che possa servire la zona nel tratto di via Caduti per Servizio. Al sopralluogo hanno partecipato con l’assessore al Commercio Giacomo Cuzzi: il maggiore Danilo Palestini della Polizia Municipale, Roberta Ricci responsabile del servizio comunale di cui si tratta e il presidente della Commissione Lavori Pubblici Piernicola Teodoro.

«Avevamo già proposto questa soluzione alle associazioni di categoria qualche tempo fa – afferma l’assessore Giacomo Cuzzi - e di concerto con loro abbiamo stabilito che una giornata ideale per attivare il servizio è il sabato mattina. Le condizioni sono ottimali, c’è la possibilità di fare il mercato senza inibire il traffico stradale, localizzandolo nell’area adibita a parcheggio libero. Al più presto avvieremo con gli uffici le procedure per istituirlo».