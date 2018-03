PESCINA, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER VIA UMBERTO I

LAVORI PUBBLICI. PESCINA. L’Amministrazione comunale annuncia che nelle prossime settimane verranno eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria, rivitalizzazione e riqualificazione di Via Umberto I° a Pescina.

L’intervento prevede lo smantellamento dell’attuale pavimentazione, l’inserimento dei servizi mancanti, la regimentazione e canalizzazione delle acque meteoriche, nonché dell’impianto elettrico per l’illuminazione esterna con cavidotti interrati e pozzetti di ispezione, ed un rifacimento completo della pavimentazione del tratto stradale.

«I principali obiettivi», spiega l’assessore Tonino Iulianella, «sono rendere più fruibile e decorosa la strada principale del Centro storico, arteria di collegamento con i numerosi edifici e manufatti di notevole valenza storico – culturale; il creare i giusti presupposti per favorire gli investimenti da parte dei privati, finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente; l’aumento del livello di vivibilità per i residenti e di attrattività per i turisti».