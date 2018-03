INQUINAMENTO PESCARA, OGGI PRESENTAZIONE RISULTATI MONITORAGGIO

AMBIENTE. PESCARA. Una giornata di studio e di confronto sui risultati del progetto denominato "Inquinamento diffuso". E' l'iniziativa programmata per oggi alle 10, nella sala Figlia di Jorio della Provincia di Pescara dal Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo in collaborazione con l'ARTA, l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, e il patrocinio della Provincia di Pescara. Il progetto ha permesso di individuare sui principali acquiferi alluvionali dei fondovalle della costa adriatica abruzzese le aree sottoposte a contaminazione diffusa, attraverso campionamenti ed analisi chimiche delle acque sotterranee. Gli acquiferi interessati dal monitoraggio sono rappresentati dai fondovalle dei fiumi: Tronto, Vibrata, Salinello, Tordino, Vomano, Saline, Pescara, Alento, Foro, Sangro, Sinello, Osento e Trigno. All'incontro, rivolto agli operatori del settore ed ai portatori di interesse, prenderanno parte, tra gli altri, l'assessore regionale Mario Mazzocca, il dirigente del Settore rifiuti della Regione, Franco Gerardini, e i tecnici dell'ARTA, Giuseppe Ferrandino, che esporrà le fasi di articolazione del progetto, Giovanni Desiderio, che illustrerà i primi risultati del monitoraggio e Sergio Palermi che evidenzierà risultati e prospettive dell indagine effettuata.