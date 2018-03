SIMA ECOLOGIA, LAVORATORI IN SCIOPERO IL 1° DICEMBRE

CRONACA. PENNE. La Fp Cgil ha indetto uno sciopero del personale della Sima Ecologia che svolgono il servizio di raccolta rifiuti e spazzamento del Comune di Penne per il 1° dicembre 2014 (intera giornata).

«Il 15 novembre», spiega il sindacato, «i lavoratori avrebbero dovuto percepire le retribuzioni del mese di ottobre 2014: sono incomprensibili i motivi di questa situazione. Di fatti la Sima Ecologia in Ati con Ecoalba ha in appalto il servizio di Raccolta dei rifiuti e spazzamento del Comune di Penne. Situazione ancor più paradossale è che i lavoratori assunti dalla Ecoalba (colleghi dei lavoratori in questione) hanno regolarmente ricevuto i propri stipendi. Ora il ritardo diventa preoccupante ed insostenibile per gli operatori che con spirito di abnegazione e sacrificio assicurano un servizio pubblico essenziale anche svolgendo numerose ore di straordinario. Ci si chiede come sia possibile che a fronte del pagamento di ente pubblico (Comune di Penne, nel rispetto del capitolato) la Sima Ecologia non riesca ad onorare il dovuto ai lavoratori?