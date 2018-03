SFONDANO VETRINE CENTRI COMMERCIALI, DOPPIO FURTO BANCOMAT

LANCIANO. Doppio furto di bancomat della Bper avvenuto questa notte in due centri commerciali. Il primo al Thema Polycenter di Rocca San Giovanni e il secondo al centro 'La Fontana' di Lanciano. In entrambi i casi i ladri hanno utilizzato un furgone con il quale hanno sfondato le vetrine di cristallo dell'ingresso e sono entrati con l'auto nei corridoi dei centri commerciali per poi scardinare le colonnine dei bancomat e caricarle. Il modus operandi è lo stesso. E' ancora in corso di inventario la somma presente nei bancomat. Il primo colpo è avvenuto alle 2 di notte, il secondo attorno alle 4. Sui colpi indagano rispettivamente la compagnia di Ortona e di Lanciano. In entrambi i casi sono stati sequestrati i filmati della videosorveglianza per identificare i malviventi.