POLIZIA. CASERMA VASTO SUD A14 INTITOLATA A MAURIZIO ZANELLA

VASTO. Verrà intitolata alla memoria del vice sovrintendente Maurizio Zanella la caserma della sottosezione autostradale di Vasto Sud della Polizia Stradale. La cerimonia programmata per lunedì prossimo, 17 novembre alle ore 10.00, con la presenza del dirigente del Compartimento della Polizia Stradale per l'Abruzzo Lorenzo Suraci, alla presenza del direttore centrale delle Specialità, Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazione e dei Reparti Speciali della Polizia di Stato, Roberto Sgalla e del direttore del Servizio Polizia Stradale Giuseppe Bisogno, nonché dei sindaci di Vasto Luciano Lapenna e di San Salvo Tiziana Magnacca. Zanella perse la vita il 30 agosto 2012 investito da un'auto mentre era impegnato a segnalare una situazione di pericolo a causa di un incendio scoppiato ai bordi della sede autostradale sull'A14. A Zanella è stata conferita la "Promozione per Merito Straordinario alla Memoria" consegnata alla moglie Anna Marocco a Roma, in occasione del 161esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato.