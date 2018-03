SE QUESTO E' UN FIUME: PASSEGGIATA DI CONSAPEVOLEZZA SUL SALINE

MONTESILVANO. «Il fiume Saline è sito di bonifica dal 2003 è passato un decennio ma nulla o quasi e cambiato: da Cantagallo a Cordoma, da Di Mattia a Maragno, cresce il degrado tra erosione e abbandono di rifiuti».

L’altracittà Montesilvano organizza una «passeggiata di consapevolezza»

Le tappe:

Appuntamento ore 9.30 Palacongressi Montesilvano domenica 16 novembre 2014..

ore 10.30 Strada lungofiume incrocio Via Fosso Foreste

ore 11.00 Strada lungofiume altezza depuratore

ore 11.30 Ex Discarica di Villa Carmine

«Invitiamo tutti i partecipanti a portate un cellulare con fotocamera e video», spiegano gli organizzatori, «pubblicheremo tutti insieme le foto e i video con #liberailSaline #laltramontesilvano. Per un giorno a Montesilvano si parlerà del Fiume e non dei soliti inciuci tra centrodestra e PD che tanto male hanno fatto al fiume e alla nostra città. Nella varie tappe si procederà a piedi, consigliamo di venire in bici per spostarci da una tappa all’altra. Si consigliano indumenti e scarpe comode, insomma mettere in conto un po' di fango. L’amministrazione comunale faccia da capofila per tutti i comuni del SIR e si convochi al più presto la conferenza dei servizi con un cronoprogramma di interventi. Oggi siamo al paradosso che le risorse ci sono ma non vengono spese per mancanza di progettualità. Per la bonifica del fiume non servono nuove deleghe o strapuntini, ma azione concreta».